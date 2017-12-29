Bilecik’te ihracat ve ithalat arttı

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Bilecik’te 2017 yılı Kasım ayında, 2016 yılının aynı ayına göre, ihracat yüzde 48,7 artarak 7 milyon 147 bin dolar, ithalat ise yüzde 54 artarak 2017 Kasım ayında 20 milyon 168 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ihracat yüzde 11, ithalat ise yüzde 21, arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Kasım ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalat ise yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cem Kaan Toka

