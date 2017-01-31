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Bilecik’te kayınbiraderi tarafından dövülen kadın hastaneye kaldırıldı

Bilecik’te kayınbiraderi tarafından dövüldüğü iddia edilen kadın hastaneye kaldırıldı.

Bilecikte kayınbiraderi tarafından dövülen kadın hastaneye kaldırıldı

31 Ocak 2017 12:12

İddialara göre, Bilecik’in Pelitözü Mahallesi'nde ikamet eden Birgül K. isimli kadın ile kocasının 17 yaşındaki kardeşi arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma kavgayı dönünce kayınbirader, Birgül K.’yı kafasından yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın komşusuna kaçarak 155’e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yengesini yaralayan şahsı arama çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. 

İbrahim Sünetçi
 


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