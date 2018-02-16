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Bilecik’te makine yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Bilecik’te seyir halindeki makine yüklü tırın yolda devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecikte makine yüklü tır devrildi: 2 yaralı

16 Şubat 2018 00:36

Kaza, Bilecik Şelale rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’de bir fabrikadan yüklediği makinaları İstanbul’a götürmek üzere yola çıkan Özgür Çamlıbel idaresindeki 26 PA 372 plakalı tır Bilecik Şelale rampalarına geldiğinde yola devrildi. Devrilen tır savrularak yolun sağ tarafındaki şarampole girerek durabildi. Tır sürücüsü Özgür Çamlıbel ve yanında yolcu olarak bulunan Tarık Sungur yaralandı. Yaralılar ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölge Trafik ekipleri diğer araçların başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için bir süre yolu trafiğe kapattı. Yol, temizlik çalışmasının ardından trafiğe açılırken, karşı şeride devrilen makinelar ise yol kenarına alındı. Meydana gelen kazada ise yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

Zuhal Zengin

Etiketler: bilecik, kaza, TIR

 

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