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Bilecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecikte otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

12 Aralık 2016 22:23

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında Mehmet S. idaresindeki 11 DF 411 plakalı otomobil ile Yılmaz T.(51) idaresindeki 06 BH 4994 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Yılmaz T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nefise S. (79) ve Hafize Y. (44) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsmet Cep


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