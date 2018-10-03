Bilecik'te otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Bozüyük istikametine seyir halinde olan Serkan Ö. (34) idaresindeki 42 UJ 613 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ekrem G. (58) idaresindeki 26 VY 387 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Serkan Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Kaan M. (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Bir diğer yolcu Ersoy E. (17) ise ağır yaralı olarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Feci kazada hayatını kaybedenler itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralı Ersoy E.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Serkan Ö. ve Kaan M.'in cansız bedenleri cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmet Cep

