Bilecik'te silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre; aralarında daha önceden husumet olan nakliyat işiyle uğraşan iki ailenin üyeleri merkez Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şener Caddesi üzerindeki bulunan Balahatun Camii avlusunda karşı karşı geldiler. Grup arasındaki kavgaya ailenin diğer üyeleri da dahil olurken, kavgada silahlar patlaması çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Yaşanan kavgada 1'i silahla, 1’i kesici aletle, 2‘si darp edilerek 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Ali Ç., Fatih Ç., İbrahim Ç. yakınları tarafından Bilecik Devlet Hastanesine götürülürken, diğer yaralı Gültekin T. olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının hastaneye kaldırılması sırasında olay yerinde bulunan iki grup üyeleri tekrar birbirlerine girerken, polis olayları güçlükle yatıştırabildi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde çalışmalar yaparken, çok sayıda boş kovan buldu. Kavgada 8 kişi gözaltına alınırken, polis hastanede iki grubun tekrar kavga etmemesi için geniş çaplı önlem aldı.

İbrahim Sünetçi

