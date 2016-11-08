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Bilecik’te şüpheli kamyon paniği

Bilecik’te patlayıcı madde taşıdığı iddia edilen kamyon polisi harekete geçirdi. Bomba arama köpeği ile detaylı arama yapılan kamyonda şüpheli bir şeye rastlanmadı.


08 Kasım 2016 11:33

İddialara göre, askeri personellikten ayrıldığı öğrenilen Murat Ş.'nin kullandığı 45 ZC 3012 plakalı kamyon, patlayıcı madde taşıyabilir şüphesiyle ihbar edildi. Kamyon Eskişehir’den Sakarya istikametine seyir halindeyken plakası sisteme düşer düşmez Bilecik polisi harekete geçti. Bahse onu kamyon, Vezirhan beldesinde jandarma ve bölge trafik ekiplerince bir petrol istasyonunda durduruldu. İlk incelemede kamyonda bir şey olmadığı anlaşılırken, tedbir amaçlı bomba uzman ekiplerince kamyonun yan kapakları açıldı. Burada çok sayıda koli olması üzerine Eskişehir’den bomba arama köpeği istendi. Yaklaşık 2 saat sonra gelen köpeğin arama yaptığı kamyonda bir şey çıkmaması üzerine kamyon şoförü, saat 02.45’den sonra yoluna devam etti. 

Zeki Ceyhan
BİLECİK

Etiketler: şüpheli kamyon paniği


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