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Bilecik'te tarihi tank müzedeki yerini aldı

Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’nde açılış öncesinde hummalı çalışmalar devam ederken, müzede sergilenmek üzere kente getirilen tarihi M48 tankı görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

Bilecikte tarihi tank müzedeki yerini aldı

13 Şubat 2017 18:01

Müze kurulum çalışmaları hakkında bilgi veren Müze Kurulum Koordinatörü ve AK Parti Belediye Meclis Üyesi Veysel Kılıç “Bozüyük Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan ve vatandaşlar tarafından merakla beklenen Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’nde açılış öncesi çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Son olarak müzede sergilenmek üzere 56. Konya Bakım Merkez Komutanlığı’ndan alınan tarihi M48 Tankı Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’ndeki yerini aldı. Kendisi de bir Bozüyük’lü olan emekli Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun destekleri, Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nın onayı ile yapılan yazışmalar sonucunda Konya 56. Bakım Merkez Komutanlığı’ndan temin edilen tank Bozüyük’e getirildi. Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’nin bahçesinde yapılan alan hazırlama çalışmalarının ardından 45 ton ağırlığındaki M48 tankı müzede görücüye çıkacağı alandaki yerini aldı. Bozüyük’ün tarihi İnönü Savaşlarına tanıklık etmesi, Kurtuluş Savaşı’nın en kanlı muharebelerinin burada yaşanması, kurtuluşun en önemli kilometre taşlarından biri olan Bozüyük’ün tarihi önemi nedeni ile Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’nde sergilenecek olan tank şimdiden görenlerin ilgisini çekerken, Akşehir 31. İkmal Merkez Komutanlığı’ndan temin edilen Kurtuluş Savaşında Türk ordusu tarafından kullanılmış; 15 adet tarihi silah, tüfek ve kılıç sergilenmek üzere Bozüyük’e getirildi” dedi.
Bozüyük için oldukça önemli olan ve Bozüyük Belediyesi tarafından kurulum çalışmaları devam eden “Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi” barındırdığı eserler ve envanterinde bulunan tarihi eserler ile oldukça ilgi çekeceğe benziyor.
 


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