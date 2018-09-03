Bilecik’te TIR, alev alev yandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde hareket halindeyken alev alan TIR'ın dorsesi, yangında kullanılmaz hale geldi.

Sakarya istikametinden Eskişehir istikametine seyir halinde olan Ziya Yuvarlak yönetimindeki 06 GE 2315 Plakalı TIR, Bilecik’in Osmaneli ilçesi Büyükyenice köy kavşağında alev aldı. Aracı yolun sağına çekip, yangın tüpüyle alevlere müdahale eden Yuvarlak, söndürmeyi başaramayınca itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede TIR'ın dorsesini saran alevleri, Olay yerine sevk edilen Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından TIR'ın dorsesini söndürdü. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, alevlerin söndürülmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

TIR'ın dorsesi yangın nedeniyle kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

Zuhal Zengin