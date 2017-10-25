Bilecik'te trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre; Osmaneli'nden Bilecik istikametine gitmekte olan Selahattin Karagöz yönetimindeki 26 AG 268 tır (beton mikseri) ile karşı yönden gelen Halil Özsoy idaresindeki 11 AP 407 plakalı otomobil, Gülümbe rampalarında çarpıştı. Kazada tırın altına giren otomobil bir süre sürüklenirken sürücüsü Halil Özsoy ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Taysun Uyar (34) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Halil Özsoy hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralının sağlık durumun iyi olduğunu bildirildi.

Öte yandan tır sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.



Cem Kaan Toka - Zuhal Zengin

