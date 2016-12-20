Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Pazaryeri kavşağında meydana geldi. İstanbul’dan Isparta’ya giden İsmail Kaplan (54) idaresindeki 34 UE 535 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardın da orta reflüje çarparak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü İsmail Kaplan (54) hayatını kaybederken, araçta bulunan Yusuf Kaplan, Özgül Kaplan ve Rahime Kaplan yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü İsmail Kaplan’ın cenazesi Bilecik Devlet Hastanesi morguna konulurken, polisin kaza hakkında soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

Cem Kaan Toka

BİLECİK