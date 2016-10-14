Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten Yenişehir istikametine doğru seyir halinde bulunan Murat Koç yönetimindeki 34 ER 3836 plakalı TIR, karşı yönden Bilecik istikametine gitmekte olan Yakup Güngör yönetiminde hatalı sollamaya yaptığı iddia edilen 42 DUP 3009 plakalı TIR’ın dorsesi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle TIR’ın patlayan ön camının yüzüne isabet etmesi sonucu yaralan Murat Koç, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yüzüne 7 dikiş atıldı.

Cem Kaan Toka