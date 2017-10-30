Bilecik'te trafik kazası 1 yaralı

Alınan bilgilere göre; Bilecik Şehir Ormanı içerisinden Bilecik-Bozüyük karayoluna seyir halindeki 11 BB 223 plakalı otomobil sürücü İsa Yazıcı, havanın yağışlı olmaması sebebiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yan dönerek yolun ortasında durabildi. Aracın kaza yaptığı yolun sağ tarafının 40 metrelik bir uçurum olması olası bir faciayı önlerken, kazada araç içerisindeki sürücü İsa Yazıcı yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza yapan aracın çekici yardımıyla çekilene kadar Bilecik Şehir Ormanına araç giriş çıkışları yapılamadı.

Cem Kaan Toka