Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bilecik’te trafik kazası, 1’i ağır, 3 yaralı

Bilecik’te trafik kazası, 1’i ağır, 3 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir TIR ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Bilecikte trafik kazası, 1i ağır, 3 yaralı

20 Aralık 2016 12:25

Edinilen bilgiye göre, Bilecik-Bozüyük karayolu Şelale rampalarında meydana gelen trafik kazasında, ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 09 LE 058 plakalı TIR ile Fahri Yılmaz idaresindeki 11 AR 790 plakalı minibüs çarpıştı. TIR’a arkadan çarpman ve süt taşıdığı belirtilen minibüsün şoför Fahri Yılmaz ile yolculardan Adem Kurt hafif, yine aynı araçta bulunan Mehmet Soydan ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan şoför Fahri Yılmaz ve Adem Kurt’un hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, ağır yaralanan Mehmet Soydan’ın tedavisi sürüyor. Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cem Kaan Toka

Etiketler: bilecik, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç