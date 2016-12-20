Edinilen bilgiye göre, Bilecik-Bozüyük karayolu Şelale rampalarında meydana gelen trafik kazasında, ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 09 LE 058 plakalı TIR ile Fahri Yılmaz idaresindeki 11 AR 790 plakalı minibüs çarpıştı. TIR’a arkadan çarpman ve süt taşıdığı belirtilen minibüsün şoför Fahri Yılmaz ile yolculardan Adem Kurt hafif, yine aynı araçta bulunan Mehmet Soydan ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan şoför Fahri Yılmaz ve Adem Kurt’un hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, ağır yaralanan Mehmet Soydan’ın tedavisi sürüyor. Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cem Kaan Toka