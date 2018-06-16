Bilecik’te trafik kazası, 1’i ağır 6 kişi yaralı

Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Küçük Susuz Köyü’nde ilçe merkezine doğru seyir halindeki sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 08 KN 900 plakalı araç ile karşı yönden gelen 11 SA 652 plakalı panelvan araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Ayşe Erguvan (82), İsmet Erguvan (78), Emigül Yongacı (55), Kenan Yongacı (30), Emine Kasım (59) Rabiye Tuna (62) çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmet Erguvan buradan Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan Jandarma kazayla ilgili olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arslan Altındiş