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Bilecik'te trafik kazası: 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Bilecikte trafik kazası: 2si çocuk 5 kişi yaralandı

09 Şubat 2018 01:26

Alınan bilgilere göre, Osmaneli'nden Bilecik istikametine gitmekte olan Ferdi Şeker yönetimindeki 11 BB 962 plakalı otomobil, Gülümbe rampalarından karşı istikamette gelen henüz sürücüsünün adı öğrenilemeyen 26 ZB 268 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Ferdi Şeker ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ceylan Şeker, Mihran Berk Şeker, Melis Beril Şeker ve diğer otomobilde bulunan Arzu Tutucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan yaşanan kaza sonrası Osmaneli-Bilecik karayolu tek şeritten ilerlerken, araçların olay yerinden çekici yardımıyla çekilmesini ardından trafik normale döndü. 

Cem Kaan Toka

Etiketler: bilecik, trafik kazası

 

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