Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten Bozüyük istikametine giden Kayhan Küplü (35) yönetimindeki 26 SV 797 plakalı otomobil, önünde seyir halindeyken ters istikametine dönmek isteyen Beytullah Mişe'nin (32) kullandığı 54 YY 340 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilerlediği şeritte ters dönerek karşı yöne doğru dönen 54 YY 340 plakalı otomobil trafiğin kısa süreli durmasına sebep oldu. Araçların kaza yerinden çekilmesinin ardından trafik normale dönerken, Beytullah Mişe ve otomobilde bulunan ailesinin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrenci getirdikleri öğrenildi.

Cem Kaan Toka