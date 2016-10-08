Diğer
Kategoriler

Bilecik’te trafik kazası: 6 yaralı

Bilecik’te 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bilecikte trafik kazası: 6 yaralı

08 Ekim 2016 23:05

Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı İlçesinden Bilecik istikametine seyir halinde bulunan İsmail Öner yönetimindeki 11 RB 007 plakalı otomobille karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Levent Arslan idaresindeki 11 AV 521 plakalı otomobil Yumaklıtepe mevkiinde kafa kafaya çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle Levent Arslan eşi, Feride Aslan çocukları Esma ile Mehmet Efe ve İsmail Öner ve oğlu Sefa Öner yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bilecik, Bozüyük ve Gölpazarı Devlet Hastanelerine kaldırıldılar. 

Arslan Altındiş
 

Etiketler: bilecik, kaza


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!