Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı İlçesinden Bilecik istikametine seyir halinde bulunan İsmail Öner yönetimindeki 11 RB 007 plakalı otomobille karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Levent Arslan idaresindeki 11 AV 521 plakalı otomobil Yumaklıtepe mevkiinde kafa kafaya çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle Levent Arslan eşi, Feride Aslan çocukları Esma ile Mehmet Efe ve İsmail Öner ve oğlu Sefa Öner yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bilecik, Bozüyük ve Gölpazarı Devlet Hastanelerine kaldırıldılar.

Arslan Altındiş

