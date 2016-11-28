Diğer
Kategoriler

Bilecik’te trafik kazası

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan kamyonet, döne döne bir süre ilerledikten sonra durdurabilirken, çevrede vatandaşların olması olası bir faciayı önledi.

Bilecikte trafik kazası

28 Kasım 2016 15:47

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan kamyonet, döne döne bir süre ilerledikten sonra durdurabilirken, çevrede vatandaşların olması olası bir faciayı önledi.
Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali Caddesi ile Dumlupınar Caddesinin kesiştiği yerde meydan geldi. Ali Osman Çongur (56) yönetimindeki 11 AF 878 plakalı kamyonet, Dumlupınar Caddesi üzerinde seyir halindeyken, Edebali Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa Demir (41) yönetimindeki 11 AN 030 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet döne döne ilerleyerek, ters istikamete doğru durdu. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Demir ve yanında bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralılardan ismi alınamayan kişi parmağından kesik meydana gelirken, başka bir araçla olay yerinden eve gittiği öğrenildi. Kazasına hafif darbe alan Mustafa Demir ise ambulans istemedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Cem Kaan Toka
BİLECİK


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç