Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan kamyonet, döne döne bir süre ilerledikten sonra durdurabilirken, çevrede vatandaşların olması olası bir faciayı önledi.

Kaza; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali Caddesi ile Dumlupınar Caddesinin kesiştiği yerde meydan geldi. Ali Osman Çongur (56) yönetimindeki 11 AF 878 plakalı kamyonet, Dumlupınar Caddesi üzerinde seyir halindeyken, Edebali Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa Demir (41) yönetimindeki 11 AN 030 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet döne döne ilerleyerek, ters istikamete doğru durdu. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Demir ve yanında bulunan 1 kişi hafif yaralandı. Yaralılardan ismi alınamayan kişi parmağından kesik meydana gelirken, başka bir araçla olay yerinden eve gittiği öğrenildi. Kazasına hafif darbe alan Mustafa Demir ise ambulans istemedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Cem Kaan Toka

BİLECİK