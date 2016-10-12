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Bilecik’te "Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi" başladı

Osmaneli ilçesinde Osmaneli Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen "Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi" başladı.

Bilecikte &quot;Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi&quot; başladı

12 Ekim 2016 16:08

Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu’ndaki kongrenin açılış programına katkılan Bilecik Valisi Süleyman Elban, yaptığı konuşmada, üniversitelerin bilimsel çalışmalarını önemsediklerini ve inandıklarını, yol gösterici ciddi kaynakların bulunduğunu söyledi. İdareci olarak yaptıkları çalışmaların bilimsel temeli, anlamı, ufku genişletmesi, ışık ve dinamik tutması amacıyla üniversiteyle devamlı işbirliği içerisinde olduklarını ifade eden Vali Elban, "1970’li yıllarda ülkemizdeki üniversite sayısını biliyoruz. Ülkemizde 10 yıl önce her ile bir üniversite kuralım dendiğinde tepkiyle karşılanmıştı. O fikrin ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Burada yeni kurulan bir üniversitede uluslararası düzeyde ve 150’nin üzerinde akademisyenin 160’dan fazla bildiriyle katıldığı kongreyi ilçesinde gerçekleştiriyoruz. İlmin ve bilimin gelişmesi için sadece gayret, çalışma ve azim gerekiyor. Kongrede şehir olarak beklentimiz, kongrelerde güzel bildiriler hazırlanıyor ve çalışmalar ortaya konuluyor. Ama bu çalışmalardan faydalanmak istiyoruz. Kongrelerin bilimsel tarafı tamam ama Bilecik içinde bu somut çıktı, bundan faydalanabilirsiniz lazım demenizi bekliyoruz. Gelişmişliğin, kalkınmanın, ilerlemenin ve her alanın ardında bilimsel gelişme ve çalışma yatıyor" dedi.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş da, kongreye çok sayıda akademisyenin katıldığını anımsatarak, emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Münür Şahin de, ilçenin milattan önce tarihinin 5 bin yıla dayandığını ve yapılan çalışmalar sonunda da milattan önce 8 bin yıllara dayanacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Belediye olarak açmış olduğumuz sürekli eğitim merkezimizde farklı kollarda açılan kurslarla ve üniversitesi işbirliğinde Osmaneli kısa zamanda güzel yere gelecek. Osmaneli geleceğin parlayan yıldızı olacak" dedi.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesinden Prof. Dr. Remzi Altunışık ise, kendi illerini ve ilçelerini pazarlama konusunda rekabet içerisinde bulunduğunu belirterek, rekabet süreci içerisinde tanıtımı ve pazarlamasında kamu kurum ve kuruluşlarına görevler düştüğünü kaydetti. Üç gün sürecek kongrede, akademisyenler kendi konuları üzerinde sunumlar gerçekleştirecek. Kongre açılışına, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdür Vekili komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, Osmaneli Meslek Yüksek Okul Müdürü Doç. Dr. Murat Ercan, Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, akademisyenler, öğretim görevlileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Etiketler: Osmaneli Meslek Yüksek Okulu, Prof. Dr. Remzi Altunışık


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