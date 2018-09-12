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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgeye göre, Osmaneli İlçe Emniyet Müdür vekili Ali Özgan koordinasyonunda ilçede polis ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda sokaklarda uyuşturucu madde içtiği ihbarı alan ekipler, 42 yaşındaki E.U. üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 3 gram metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu özelliği bulunan madde ve bu maddeyi içmekte kullanılan düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan E.U. sorgulamasının ardından Osmaneli Adliyesine sevk edildi. E.U. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma" suçundan tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.  

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