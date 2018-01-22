Bilecik'te zincirleme kaza: 22 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Bozüyük karayolu Dübekli köyü yakınlarında meydana geldi. Kadir G. idaresindeki 26 GP 834 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yolun ortasına savruldu. Bu sırada aynı istikamete giden Mehmet K. idaresindeki 01 CYT 46 plakalı tır, otomobile çarpmamak için aniden durunca arkasından gelen 11 DY 396 plakalı Bozüyük yolcu otobüsü ve 33 E 2896 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobil ve yolcu otobüsünde bulunan yolculardan toplam 22 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri ve kendi imkanlarıyla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada gerekli tedavi ve tetkikleri yapılan yaralılar bir süre sonra taburcu edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İsmet Cep