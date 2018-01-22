Diğer
Kategoriler

Bilecik'te zincirleme kaza: 22 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bariyerlere çarparak yolun ortasına savrulan otomobile çarpmamak için aniden duran araçların karıştığı kazada toplam 22 kişi yaralandı.

Bilecikte zincirleme kaza: 22 yaralı

22 Ocak 2018 12:12

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Bozüyük karayolu Dübekli köyü yakınlarında meydana geldi. Kadir G. idaresindeki 26 GP 834 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yolun ortasına savruldu. Bu sırada aynı istikamete giden Mehmet K. idaresindeki 01 CYT 46 plakalı tır, otomobile çarpmamak için aniden durunca arkasından gelen 11 DY 396 plakalı Bozüyük yolcu otobüsü ve 33 E 2896 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobil ve yolcu otobüsünde bulunan yolculardan toplam 22 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri ve kendi imkanlarıyla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada gerekli tedavi ve tetkikleri yapılan yaralılar bir süre sonra taburcu edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

İsmet Cep

Etiketler: bilecik, zincirleme kaza

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç