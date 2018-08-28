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Bilecik’teki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonetle otomobilin çarptığı kazada ağı yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Bilecikteki kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

28 Ağustos 2018 23:43

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük-Söğüt yolu Günyarık köyü yakınlarında Bozüyük'ten Söğüt istikametine giden İrfan Güner (71) idaresindeki 11 AC 424 plakalı kamyonet ile Hamide O. (31) idaresindeki 34 ALU 692 otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan kamyonet sürücüsü tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı sürücü ve yaralı yolcuların tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.  

İsmet Cep 

 

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