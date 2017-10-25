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Bilen’e Başbakan Yıldırımdan geçmiş olsun ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım’ın 22 Temmuz’da Seydikemer Boğalar Yörük Şenliği öncesi güvenliği sağlamak için bölgede bulunan Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen kaza yapmıştı. İzmir’de bulunan Başbakan Binali Yıldırım Bilen’in tedavi gördüğü Balçova Termal tesislerinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Bilene Başbakan Yıldırımdan geçmiş olsun ziyareti

25 Ekim 2017 12:47

Başbakan Binali Yıldırım’ın ziyaretinde sağlık durumu ile ilgili bilgi aldığını belirten Bilen, “Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum ziyaretleri için. Sağlık durumum hakkında bilgi aldı. İzmir valimiz, Muğla valimiz, İzmir ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüzün sağlığım ile ilgili olarak yakından ilgilendiklerini kendisine ilettim” dedi.
Başbakan Binali Yıldırım’ın Seydikemer Boğalar Yörük Türkmen Şenliğine katılımı öncesi çevre ve yol güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede bulunan ve yaşadığı kaza sonrası ağır yaralanan Muğla Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzun süre tedavi görmüştü. İki ameliyat geçiren Cüneyt bilen daha sonra İzmir’e giderek fizik tedavi süreci başlamıştı. Balçova Termal tesislerde tedavisi devam eden Cüneyt Bilen’in sağlık durumunun her geçen gün daha da iyiye gittiği açıklandı. 

Bekir Tosun
 

 

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