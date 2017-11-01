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Biletler 5 dakikada tükendi

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek Göztepe, satışa çıkan biletlerin 5 dakikada tükendiğini duyurdu.

Biletler 5 dakikada tükendi

01 Kasım 2017 13:51

Göztepe’nin, Süper Lig’de pazar günü saat 19.30’da Beşiktaş’ı ağırlayacağı maçın biletleri, satışa çıkar çıkmaz tükendi. Biletlerin bugün saat 11.00’de satışa çıkmasını bekleyen binlerce taraftarlar, satış başlar başlamaz 5 dakika geçmeden tüm koltukları doldurdu. 9 bin kapasiteli Bornova Stadı’nda oynanacak, Beşiktaş maçı biletleri Vip 200, numaralı 100, kuzey kale arkası 15, misafir tribün de 20 TL’den satışa sunulmuştu. Statta konuk Beşiktaş taraftarına ise 495 kişilik kontenjan ayrıldı.

Ali Gözeten

 

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