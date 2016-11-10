Musul’un terör örgütü DEAŞ’tan temizlenmesi amacıyla başlatılan Musul operasyonu devam ederken Peşmerge güçleri Başika’da da denetimi tamamen sağladı. Peşmerge güçleri, Başika çevresinde mayın temizleme çalışmalarını sürdürürken kadın Peşmerge güçleri de Başika’nın güneydoğusunda yapılan operasyonlara katılıyor. DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlarda tetikte bekleyen kadın Peşmergeler, bakımlarını ihmal etmiyor. Kadın peşmergelerin altın bilezikleri ve ojeleri ile dış görünümüne verdikleri önem dikkat çekiyor. Cephede görev alan kadın peşmergeler makineli tüfek, kalaşnikof gibi çok sayıda silahı kullanabiliyor.

