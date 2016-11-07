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Bilgen: 'Bizim burada siyaset yapıp, yapmamamıza halk karar verecektir'

Halkların Demokratik Partisi Parti Sözcüsü ve Kars milletvekili Ayhan Bilgen, "Bir halk, seçtiği milletvekilinin düşürüldüğü durumu, oy verdiği partinin genel merkezinin içerisinde bulunduğu durumu dikkate alarak bizim burada siyaset yapıp, yapmamamıza karar verecektir" dedi.

Bilgen: Bizim burada siyaset yapıp, yapmamamıza halk karar verecektir

07 Kasım 2016 17:25
Bilgen: 'Bizim burada siyaset yapıp, yapmamamıza halk karar verecektir' - Tıkla İzle

Bilgen, HDP Grup Yönetim Salonu’nda basın toplantısı düzenledi. 10 Ekim Ankarı Garı önündeki patlamaya ilişkin mağdurlar açısından durumun net olduğunu ifade etti. Bilgen, "Bütün yaşadıklarımızı halka aktaracağız. Onun için zaten her türlü tartışmayı yapacağız diyoruz. Bir halk, seçtiği milletvekilinin düşürüldüğü durumu, oy verdiği partinin genel merkezinin içerisinde bulunduğu durumu dikkate alarak bizim burada siyaset yapıp, yapmamamıza karar verecektir. Çok açık ve net söylüyoruz. Hiçbir arkadaşımız milletvekili olmak için, milletvekili kalmak için taklacı güvercin değildir. Diğer partilerle bizi karıştırmasınlar" dedi.

İfade vermekten veya cezaevinden korkmadıklarını vurgulayan Ayhan Bilgen, "Bunun kararını verecek olan bizim parti kurullarıdır. Biz değerlendireceğiz. Yeni görevlendireceğimiz arkadaşlarımız yurt dışına çıkabilecekler mi? Onların çıkmasına izin verilmiyorsa, yurt dışındaki arkadaşlarımızın bizim acil çalışmalarımızı sürdürmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Anayasa tartışmalarına ilişkin olarak Bilgen, "Eğer oy hesabıyla, kişisel kaygılarla, 'ben ne olacağım' derdi içerisinde siyaset yapılırsa bunun bedelini ülke büyük bir ateşe sürüklenerek ödeyecek. Gerçekten ülkeyi düşünüyorsak, bu ülkeyle ilgili kimin ne önerisi, sözü varsa, onların söylenebileceği bir ortamı kurarsak, şiddete de son vermenin koşullarını ancak öyle inşa ederiz. Sözün eğer söyleneceği ortam yoksa ondan sonrası kaostur, şiddettir, çatışmadır, kamplaşmadır sadece" ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk 

 

Etiketler: Ayhan Bilgen


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