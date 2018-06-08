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'BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri' başvuruları bekliyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen “Genç Sosyal Girişimci Ödülleri”ne başvuru süreci başladı. Sosyal girişimcilik anlayışının yaygınlaşmasını amaçlayan yarışmaya, 18-29 yaş arasındaki tüm genç sosyal girişimciler başvurabilecek.

BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri başvuruları bekliyor

08 Haziran 2018 12:36

Uluslararası Gençlik Vakfı (International Youth Foundation), Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından hayata geçirilen BİLGİ Genç Sosyal Girişimci Ödülleri, 8’inci kez topluma pozitif katkı sağlamayı başarmış 10 projeyi ödüllendirecek. Bugüne kadar Zumbara, Eşya Kütüphanesi, SineMASAL, Annemin Kilimleri, Askıda Ne Var, Yuvarla.org, Biryudumkitap ve Scode gibi toplumsal sorunlara çözümler üretmiş 70 projenin seçildiği yarışma, içinde yaşadıkları topluma pozitif katkı sağlamayı başarmış genç sosyal girişimcilerin liderlik vasıflarını ve sosyal alanlarda liderlik becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor. 

Yapılan bilgilendrmede; yarışmaya, fikir aşamasında olan girişimlerle değil, hayata geçirilmiş ve sosyal fayda sağlamış projeler ile başvuru yapılabiliyor. Mevcut bir projenin veya organizasyonun kurucusu ya da kurucu ortağı, bir organizasyon adına proje lideri olan gençler hedefleniyor. Sürdürülebilir olması planlanan ödüllerle her yıl daha da büyüyen bir sosyal girişimci ağı için sağlam bir zemin hazırlanması amaçlanıyor. Yarışma sonunda seçilen genç sosyal girişimciler, bilgi ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşırken, aynı zamanda liderlik vasıflarının geliştirilmesi ve topluma sağladıkları faydanın sürdürülebilmesi için mentorluk desteği alıyor.

Son başvuru tarihi 23 Eylül 

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yarışmada finale kalan adaylar nakit ödülün sahibi olacak. 10 finalistin her birine 2 bin 500 dolar maddi/nakdi destek verilecek ve adaylar Youthactionnet tarafından yapılan 'Küresel Genç Sosyal Girişimciler' programına başvuru hakkı kazanacak. Yarışmanın son başvuru tarihi ise 23 Eylül 2018.  

 

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