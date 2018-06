Bilgi Hukuk takımı Avrupa Şampiyonu oldu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencileri Bengüsu Güvendi, Yağmur Kaya, Mustafa Bilgin, Kemal Ünal ve Burak Bedük’ten oluşan Bilgi Hukuk takımı, ELSA Dünya Ticaret Örgütü Hukuku (DTÖ) Farazi Dava Yarışması’nda Avrupa Bölge Şampiyonu oldu. Geçen yıl Türkiye’den ilk kez bir üniversitenin katıldığı DTÖ Farazi Dava Yarışması’nda Avrupa Bölge birincisi, ardından Dünya ikincisi olan Bilgi’li hukukçular, bu yıl tekrar katıldıkları yarışmada üst üste ikinci kez büyük bir başarı elde etti. Bilgi Hukuk Takımı, 19-23 Haziran tarihlerinde Cenevre’de yapılacak Dünya Şampiyonası’nda yarışacak.

Bilgi Hukuk takımının katıldığı 16’ıncı ELSA DTÖ Hukuku Farazi Mahkeme Yarışması’nın yarı finali İtalya’da gerçekleştirildi. Yarışmada Bilgili öğrencilerin akademik koçluğunu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dünya Ticaret Örgütü Kürsüsü Başkanı ve Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Pınar Artıran üstlendi.

Yarışma, takımların davalı ve davacı tarafları temsil ettiği kurgusal bir mahkemede argümanlarını Dünya Ticaret Örgütü ve uluslararası ticaret hukuku uzmanlarından oluşan jüri önünde sunduğu bir simülasyon şeklinde gerçekleşti. Yarı finalde Amsterdam Üniversitesi ile yarışan öğrenciler, aralarında London School of Economics, Universite Paris Sorbonne, University of Edinburgh, University of Birmingham, University of Leiden, University of Moscow gibi seçkin üniversitelerin de bulunduğu 15 takım arasından başarıyla öne çıktı. Final turundaysa Leuven Katolik Üniversitesi’ni eleyerek Avrupa Bölge Şampiyonu oldu Bilgi Hukuk takımı ayrıca ‘En İyi Davacı Dilekçesi’ ve ‘En İyi Davalı Dilekçesi’ ödüllerinin yanı sıra, takım kaptanı Bengüsu Güvendi’nin final konuşması ile ‘En İyi Konuşmacı’ ödülünün de sahibi oldu.

Bengüsu Güvendi, "Yarışma, Hukuk Fakültesi eğitimimiz boyunca bizi çok zorlayan, ama bir o kadar da kendimizi geliştirmemizi sağlayan bir deneyim oldu. Bu yarışma sayesinde sadece ulusal hukuk değil, uluslararası ticaret hukuku alanında da kendimizi yetiştirmeyi ve dünyanın en prestijli okullarında eğitim gören hukukçulardan hiç farkımız olmadığını hem kendimize, hem ülkemize, hem de Avrupa’ya kanıtlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Takımın akademik koçu DTÖ Kürsüsü Başkanı Dr. Pınar Artıran, Bilgi Hukuk Fakültesi’nin uluslararası ticaret alanındaki yarışmada elde ettiği üst üste şampiyonlukların önemini vurgulayarak, "Takımımız, 2002 yılından beri ELSA Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği tarafından organize edilen, Dünya Ticaret Örgütü ile AB ve ABD’nin belli başlı hukuk firmaları tarafından desteklenen Farazi Dava Yarışması’na katılımının ikinci senesinde yine büyük bir başarı elde etti. Bu başarı DTÖ’nün Üniversitemize verdiği Kürsü ünvanı ve kurduğumuz derin işbirliğinin bir meyvesi. 22 takım Cenevre’de yapılacak Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Bir akademik yıl boyunca son derece başarılı öğrencilerden oluşan bir takımla çalışma şansına sahip olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Yarışma hazırlıkları süresince ortaya koydukları takım ruhu, üstün azimleri ve görev bilinçleri, her türlü övgüye layık" dedi.