BİLGİ Kariyer Günleri’nde öğrenciler iş dünyasının önemli isimleriyle buluştu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen BİLGİ Kariyer Günleri’nde öğrenciler, sektöründe lider firmaların yöneticilerinden ilham alarak geleceğin meslekleri ve çalışma hayatı hakkında fikir sahibi oldu. santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşen Kariyer Günleri’nin ilk oturumu Boyner İnsan Kaynakları İletişim Yöneticisi Mehmet Pozam’ın 'Perakendede iş var, sen de katıl' konuşmasıyla başladı. İnsan odaklı ve e-ticaretin son dönemde önemini vurgulayan Pozan, e-ticaretle gelişen şirketin, üretici, tutkulu ve cesur davranarak başarıya ulaştığını ifade etti.

‘Takım oyuncusu olun’

Konuşmasında şirketlerde dijitalleşmenin ve dönüşümün önemini anlatan Mercedes Benz Türk Bağlantılı Satış Birim Müdürü Yasemin Koçtürk Yaman, "Hepiniz kendi kariyerinizi belirleyeceksiniz. Gerçekten nereye gitmek istiyorsanız, kalbinizden geçen, içinizden gelen yere gidin. Kendi eksikliklerinizi bildiğiniz sürece hızla ilerleyeceksiniz. Bir şirkette ilerlemek için samimi, eleştiriye açık ve dürüst olmak çok önemli. Unutmayın, takım oyuncusu olmayan ilerleyemez" dedi.

‘Eğer bir fikriniz varsa kendi işinizin lideri olabilirsiniz’

İş hayatında kariyere ulaşmanın inceliklerini anlatan Unilever Kariyer Danışmanı Ecenaz Özcengiz, markaların sürdürülebilir olmasında şirket kültürü ve motivasyonun önemine değindi. Sosyal sorumluluğun öneminin altını çizen Özcengiz, "Hızla değişen dünyada teknolojiye adapte olmak çok önemli. Dijital çağa adaptasyon sağlarken, 10 sene sonrasında nerede olduğunuzu düşünmeyin. Sizi heyecanlandıran şeylerin peşinden gidin. Eğer bir fikriniz varsa kendi işinizin lideri olabilirsiniz" diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

‘Empatiyi yaşamınızdan çıkarmayın’

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Roy Manukyan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele, PwC Güvence Direktörü Namık Barış Doğan, EY Transfer Fiyatlandırma Hizmetleri’nden sorumlu şirket ortağı Serdar Sumay, KPMG Denetim Direktörü Gökçe Adıgüzel, Deloitte Risk Danışmanlığı’ndan sorumlu şirket ortağı Metin Aslantaş katıldı. Liderlerin kendi kariyer gelişim süreçlerini anlattığı oturumda, Türkiye ekonomisi ve şirketlerin analiz süreçlerini anlatan Namık Barış Doğan, başarının zirvesine ulaşmanın formülünü kişinin kendisini sürekli öğrenerek ve geliştirerek yeniliklere ve değişime adapte olması ile ilişkilendirdi.

Etkinliğin ikinci gününde konuşan Vestel Venture Genel Müdürü Metin Salt sunumunda, sosyal medya ve dijitalleşmenin önemine dikkat çekti. Yeni neslin kendi hayallerinin ve fikirlerinin peşinden cesaretle gitmesi gerektiğini vurgulayan Salt, "Yeniyi takip edip üreticiliğin peşinden giderseniz her zaman bir adım önde olursunuz. İnsan ilişkilerini korumaya özen gösterin. Her zaman girişimci ve üretici olun. Çünkü her şirket çabuk öğrenen, yenilikçi çalışan ister. Üniversitelerden sadece bilgi almakla yetinmeyin. Sosyalleşerek iyi çevre edinin; projelerde rol alarak deneyim edinin.Üreticiliği ve iletişimi öğrenin" dedi

Gençlere ilham oldular

Colgate Palmolive’in Yetenek Kazanımı & Gelişim Müdürü Şive Yılmaz da kariyer serüvenini BİLGİ’li gençlerle paylaştı. Yılmaz Colgate’in tasarruf projelerini anlatarak Dünya Su Günü’ne dikkat çekti. Yılmaz "Yaptığınız her işte öğrenmeye açık olmanız çok önemli. Hata yapmaktan korkmayın" dedi.

200 ülkede 250 bin çalışanla hizmet veren PepsiCo’nun Yetenek Kazanımı Müdürü Tuğba Panavur ise iş görüşmeleri hakkında bilgiler vererek mülakatların çeşitlerini anlattı. Panavur, "Mülakatları bir sınav ya da eleme sistemi olarak değil, bilgi alışverişi olarak görün. En önemlisi, başarıya odaklanırken kendiniz olun. Ben kendimi daha iyi tanımak için farklı alanlara yöneldim. Siz de ne istediğinizi bulana kadar deneyin" diyerek gençlere ilham verdi.

Vodafone Dijital Dönüşüm Direktörü Ender Özgün, dijitalleşmenin ve inovasyonun önemini vurguladı. Vodafone İşveren Markası Müdürü Gamze Yeşilbayrak ise Vodafone’un Genç Yetenek Programı Discover hakkında bilgi verdi ve geleceğin yeni meslekleri ve bu mesleklerde başarılı olabilmek için edinilmesi gereken yetkinlikleri öğrencilerle paylaştı.