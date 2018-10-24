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Bilgi Koleji'nden enflasyonla mücadeleye destek

Bilgi Koleji'nden enflasyonla mücadeleye destek
Bilgi Koleji'nden enflasyonla mücadeleye destek

Bilgi Koleji Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında önümüzdeki dönem yapılacak kayıtlarda geçen yılın fiyatlarının geçerli olduğunu açıkladı.

Bilgi Koleji Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında önümüzdeki dönem yapılacak kayıtlarda geçen yılın fiyatlarının geçerli olduğunu açıkladı. 

Bilgi Koleji'nin kurucusu Ahmet Çevik, konu ile ilgili, "Eğitim konusunda tüm veli ve öğrencileri dünya standardında bir eğitim fırsatı için davet ediyoruz. Bu zorlu ekonomik koşullarda velilere desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. 

"Tüm çabamız ile kaliteli ve zeki bir nesil yetiştirmek için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz" diyen Çevik, Bilgi Koleji'nin gerek eğitimde gerekse de burs programlarında diğer eğitim-öğretim kurumlarına örnek olmayı sürdüreceğini söyledi.  

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