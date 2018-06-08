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Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin eseri Venedik Mimarlık Bianeli’nde

Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin eseri ‘Carapace’ Venedik Mimarlık Bianeli’nde sergileniyor.

Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin eseri Venedik Mimarlık Bianelinde

08 Haziran 2018 12:28

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, mimarlık dünyasının en eski ve köklü etkinliklerinden Venedik Mimarlık Bienali’ne davet edildi. Uluslararası bienalde, BİLGİ Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin ürettiği ‘Carapace’ projesi sergileniyor.

Dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden Venedik Mimarlık Bienali, bu yıl 26 Mayıs - 25 Kasım 2018 tarihleri arasında, Giardini ve Arsenale bölgeleri başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarına dağılmış mekanlarda düzenleniyor. Küratörlüğünü Yvonne Farrell ve Shelley McNamara'nın yaptığı bienalin, teması ‘Free Space’. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre mekanın kalitesine, açık ve serbest olması üzerine yoğunlaşan bienalin Global Art Affairs (GAA) tarafından düzenlenen etkinliklerine, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Türkiye’den davet edilen ilk üniversite olarak katılıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 16’ncı Venedik Bienali’nde birinci sınıf öğrencilerinin ComputationBased_BasicDesign@BİLGİ stüdyosunda ürettiği Carapace (Kaplumbağa sırtı) projesi ve bölümün diğer tüm stüdyo çalışmalarını dijital olarak sergiledikleri QR linklerle yer alıyor.

BİLGİ’li öğrencilerin eseri ünlü mimarlarınkilerle yan yana 

16'ncı Venedik Mimarlık Bienalinde sergilenen Carapace(Kaplumbağa sırtı) projesi, 2013 yılında Ece Abdioğlu, Ekin Arslan, Ece Emanetoğlu, Deniz Eskiçırak, İdil Işıksoy, Kübra Koyuncu, Elif Özüçağlıyan, Pelin Tatlıcı ve Eylül Utkan tarafından birinci sınıf final projesi olarak tasarlandı ve üretildi.

Sert kabuklu hayvanlardan esinlenerek tasarlanan ve yapıyı bir arada tutan herhangi bir kilit sisteminin kullanılmadığı Carapace, 129 üçgen yüzey ve yaklaşık 700 eklem merkezi olarak birbirine kenetlenen parçalardan oluşuyor. Ek bir malzeme kullanılmayan Carapace’de parçalar iç içe geçen bir sistem ile bir arada duruyor.

Bienal için biraz büyütülerek tekrar üretilen Carapace, 25 Kasım tarihine kadar Marinaressa Gardens’da sergilenecek. Marinaressa Gardens’da ayrıca; ANTIDOTE ART AND DESIGN, Groupwork + Amin Taha ve Atelier Romeo, Meyer Architects ve Daniel Libeskind’in de bienal çalışmaları yer alıyor.  

 

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