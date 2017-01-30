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Bilic, Payet'i Marsilya'ya kaptırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın yıldız oyuncusu Dimitri Payet, eski takımı Marsilya'ya transfer oldu.

Bilic, Payeti Marsilyaya kaptırdı

30 Ocak 2017 11:28

İki kulüp, 29 yaşındaki Fransız oyuncunun transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Fransız ekibi Marsilya, transferi resmi internet sitesinden, "Evine hoşgeldin Dimitri" başlığı ile duyurdu. 2015 haziran ayında Marsilya'dan West Ham United'a 10.7 milyon pound bonservis bedeliyle transfer olan Payet, 25 milyon pound karşılığında eski takımına döndü. Marsilya, yıldız oyuncu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Payet, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United ile bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol, 6 asiste imza attı. Fransa Milli Takımı formasını da giyen Payet, milli forma ile çıktığı 32 maçta 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Sabri Kalkar 

 

Etiketler: Dimitri Payet, İngiltere Premier Lig, west ham united


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