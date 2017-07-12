Bilim adamları açıkladı: En büyüğü Antarktika’dan koptu

Antarktika’dan 10-12 Temmuz tarihleri arasında bir trilyon ton ağırlığında dev buz kütlesinin koptuğu bildirildi. Bilim adamları 5 bin 800 kilometre kare büyüklüğündeki buz kütlesinin bugüne kadar bilinen en büyük buzdağının Antarktika’dan koptuğunu söyledi. Kopmanın kıtanın etrafında seyahat eden gemiler için tehlike oluşturabileceği kaydedildi.

Kayıtlara en büyük kırık buz kütlesi olarak geçen kırığın, Antarktika'daki dördüncü büyük buz kütlesi olan Larsen C'den ayrıldığı söylendi. Buzdağının bir kaç aydır kırılmaya yakın olduğunu söyleyen bilim adamları, kış ayları olmasına rağmen Avrupa Uzay Ajansı uydularını kullanarak buz kıtasındaki çatlağı gözlemledi.

Buz kütlesini yıllardır incelediğini söyleyen Swansea Üniversitesi Profesörü Adrian Luckman, kütlenin tek parça olarak kalabileceğini fakat parçalara ayrılmasının da mümkün olduğunu söyledi. Bazı parçaların on yıllarca aynı kalabileceğini, bazı parçaların ise kuzeyde bulunan ılık sulara doğru sürüklenebileceğini sözlerine ekledi.

