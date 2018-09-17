Bilim kurgu teknolojisini MakerSpot Sergisi ile deneyimleyin

Galaksi teması ve uzay teknolojisini birebir yaşayabileceğiniz özel MakerSpot sergisinde insanların etkileşimi ile kontrol edilebilecek birebir robot kol mekanizması ile tanışabilir, kırılan ve tek tuş ile yeniden toparlanan vazo ile zamanı geri döndürebilir, beğendiğiniz resimleri 3D pancake printer ile yiyebilirsiniz. 20-30 Eylül tarihleri arasında Marmara Park Alışveriş Merkezi zemin katta bulunan MakerSpot Sergisini ücretsiz olarak gezerek geleceğin teknolojisini şimdiden deneyimlemeniz mümkün.

Yetişkin ve çocukların ilgisini çekecek sergide; bitkilere dokunarak şehrin gürültüsünü duyabilir, artırılmış gerçeklik ile ünlü tabloları canlandırılmasını izleyebilir, kodlama ile modern resim yapabilir hatta drone üretimini öğrenebilirsiniz.

Uzay teması ve geleceğin teknolojilerine olan bakış açısıyla ön planda olan Marmara Park AVM 27-28 Eylül tarihlerinde teknolojiye meraklı çocuklar için workshop düzenliyor. MakerSpot Sergisi ile tüm ziyaretçilerin dikkatini çeken alışveriş merkezi, hazırladığı workshop ile çocuklara kendi oyunlarını tasarlatacak.

ECE Türkiye hakkında

İstanbul merkezli “ECE Türkiye”, Ekim 2000'de alışveriş merkezi sektöründe Avrupa lideri olan Alman “ECE” tarafından kurulmuştur. Bir yatırım ve hizmet firması olan ECE Türkiye, alışveriş merkezlerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak mimari ve konsept planlama, proje yönetimi, kiralama, alışveriş merkezi yönetimi, bütçeleme hizmetleri ile finansal ve hukuki hizmetlerin tümünü aynı çatı altında toplamakta.

ECE, farklı ve etkin yönetim anlayışı ile perakende dünyasına yön verirken ECE Türkiye de yeni yatırımları, geliştirmekte olduğu projeler ve yenileme projeleri ile Türkiye pazarında büyümeye devam etmektedir. Firmanın planlama aşamasında pek çok projesi mevcuttur.

ECE Türkiye, pazardaki tecrübesi, projeye özel sunduğu hizmetler, yenilikçi konseptler, her bir projeye göre farklılaşan marka ve kiracı karması, yüksek profesyonelliği, uzmanlığı, müşteri odaklı stratejisi ve güçlü performansı ile perakende sektörünün geleceğine yatırım yapmaktadır.

Marmara Park hakkında

Alman ECE'nin Türkiye iştiraki ECE Türkiye ve Deutsche Bank'ın yatırım şirketi DWS ortaklığında, Finansbank, İş GYO ve Kayı İnşaat güç birliği yaparak Türkiye'nin ilk galaksi temalı alışveriş merkezi Marmara Park'ı 18 Ekim 2012'de ziyaretçileriyle buluşturdu.

Marmara Park Alışveriş Merkezi'nin yatırım hacmi 220 milyon euro olup, alışveriş merkezi Beylikdüzü Esenyurt bölgesi E5 üzerinde bulunmaktadır.

Marmara Park, Türkiye'nin ilk galaktik temalı alışveriş merkezi unvanını taşıyor. AVM'nin bu konsepti tasarımda da kendini göstermekte ve ziyaretçilere 3 katta bulunan 250'den fazla mağaza ile 4000 araçlık otopark alanıyla yepyeni bir alışveriş galaksisi sunmakta.

Mimari tasarımıyla ve gerçekleştireceği birbirinden farklı ve eğlenceli etkinliklerle alışverişe farklı bir boyut kazandıran Marmara Park Alışveriş Merkezi, bütün ziyaretçilerini bu renkli dünyaya bekliyor.

