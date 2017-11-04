Diğer
Kategoriler

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yerli otomobil açıklaması

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin otomobili projesinin, “Ortak Girişim Grubu”nun müşterek sorumluluğu olduğu vurgulanarak bir görev paylaşımının söz konusu olmadığı açıklandı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yerli otomobil açıklaması

04 Kasım 2017 14:16

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin 60 yıllık rüyası olan yerli marka otomobil hedefi için en somut adım 2 Kasım Perşembe günü atılan imzalarla gerçekleştirildiği belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan süreçte Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu 5 grup; Anadolu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell ve Zorlu Holding arasında ortak girişim grubu kurmak üzere imzalar atılmıştır. Atılan bu imzaların ardından şimdi şirketleşme süreci başlamış olup bu konuda gerekli teknik ve finansal analiz sürecine girilmiştir" denildi.

Bugün bir gazetede, “Ortak girişim grubunda yer alan şirketler arasında iş bölümü yapıldığı ve kimin hangi görevi yerine getireceği” yönünde haberler yer aldığı vurgulanarak, Türkiye’nin otomobili projesi, “Ortak Girişim Grubu”nun müşterek sorumluluğudur. Haberde yer aldığı şekilde bir görev paylaşımı söz konusu değildir. Bu yönüyle söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yerli marka otomobil konusunda bugüne kadar yapılan bütün çalışmalarda elde edilen çıktılar ortak girişim grubunun kullanımına sunulacaktır.

Bu bağlamda Sayın cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin üzerinde önemle durduğu bu projenin bütün safhaları ile ilgili gelişmeler hakkında bakanlığımızca kamuoyu zamanında bilgilendirilecektir. Bakanlığımız dışında yapılacak açıklamalara itibar edilmemesi konusunu, vatandaşlarımızın bilgisine arz ederiz" ifadesi kullanıldı.  

Etiketler: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ortak Girişim Grubu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç