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Bilim ve Teknoloji Stratejileri Derneği'nden İstanbul'daki saldırıya kınama

Bilim ve Teknoloji Stratejileri Derneği İstanbul'daki hain saldırıyı kınadı.

Bilim ve Teknoloji Stratejileri Derneğinden İstanbuldaki saldırıya kınama

11 Aralık 2016 13:53

KAMUOYUNA DUYURU

Bilim ve Teknoloji Stratejileri Derneği Dernek Başkanı Prof. Dr. M. Zafer Gül tarafından yapılan açıklamada İstanbul Beşiktaş’ta dün akşam saat 22:30 sularında meydana gelen, 40’a yakın polisimizin ve sivil vatandaşımızın şehit olmasına, çok sayıda vadandaşımızın yaralanmasına neden olan terörist saldırıyı nefretle ve şiddetle kınıyoruz. Kaynağı ne olursa olsun, PKK, PYD, FETÖ veya DAEŞ, hiçbir terörist saldırı ülkemizin bağımsızlık, demokrasi, refah ve kardeşlik yönündeki adımlarını durdurumayacaktır. Bilim ve Teknoloji Stratejileri Derneği (BTS) olarak terörle kararlılıkla ve çok yönlü olarak mücadele eden devletimizi ve hükümetimizi bütün gücümüzle destekliyoruz. Devletimizin terörün, terör örgütlerinin ve bunlara destek verenlerin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır. Bu zor günlerimizde milletimizi dayanışmaya ve hainlere karşı yekvücut olmaya davet ediyoruz.

Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve milletimize sabır niyaz ediyoruz. 

Etiketler: Zafer Gül


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