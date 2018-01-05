Bilime Saygı Ödülleri sahiplerini buldu

BAU Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleşen programa BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı. Kurumda 10. ve 15. yılını dolduran, akademik unvanları yükselen, bilime ve kuruma katkı sağlayan tüm çalışanlar üniversite tarafından ödüllendirildi.

Kurulduğu günden bugüne toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi kendine amaç edinmiş üniversite, bu vizyondan hareketle rektörlük tarafından projelere ve proje çalışmasını yürüten öğretim üyelerine BAU Toplumsal Fayda Ödülü, BAU Bilime Katkı Ödülü ve BAU Onur Ödülü olmak üzere ödüller takdim etti. İlk olarak; bilgi işlemsel düşünme, dijital vatandaşlık, eğitime teknoloji entegrasyonu, tasarım odaklı düşünme gibi alanlarda projeler ve çalışmalar yürütmekte ve bu alanlarda öğretmenlere, öğrencilere ve velililere çalıştay ve seminerler vermekte olan BAU Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz’e Türkiye’ye eğitim alanında sağladığı katkılar ve çalışmalarından dolayı BAU Toplumsal Fayda Ödülü layık görüldü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2016-2017 ortaöğretim Bilgisayar Bilimi dersi ile ortaokul BT ve Yazılım dersinin öğretim programı güncelleme çalışmalarında da komisyonda görev alan Karadeniz’e ödülü, Enver Yücel verdi.

Her yıl öğretim üyelerinin bilimsel çalışmaları, bilimsel makale sayıları, atıf sayıları, ulusal ve uluslararası bilimsel kurumlarda temsil gibi konularda başarı sağlamış öğretim üyelerine verilen BAU Bilime Katkı Ödülü’nü ise ilk yerli yapay kalp pompasını üretmeyi başaran BAU Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Süha Küçükaksu aldı. 2006 yılından itibaren çalışmalarını yürüttüğü Türkiye’nin ilk ve tek yapay kalbi “İstanbul Heart”ın üretimini tamamlayan Küçükaksu, 17 Kasım 2017’de yapay kalp pompasını hayvanlarda başarıyla kullandı. Küçükaksu’ya ödülü Prof. Dr. Şenay Yalçın takdim etti. Son olarak BAU Onur Ödülü’nün sahibi ise hayatını bilime adamış, yayınları, kitapları ve bilimsel çalışmalarıyla; toplumsal yaşama, eğitime yön veren, ülkemizin dünyada tanıtımına ve bilinirliğine büyük katkılar sağlayan Prof. Dr. Feridun Yenisey layık görüldü. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku anabilim dalı başkanı ve öğretim üyesi olarak görevine devam eden Yenisey’e ödülü, Enver Yücel takdim etti.

Törende bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın şunları söyledi: “20 yıl boyunca sürekli artan ivmeyle hep birlikte çalıştık. Geride bıraktığımız dönemde yakaladığımız bu ivmeyi; araştırma, geliştirme ve proje alanlarında yakalamayı istiyor, Atatürk’ün bize emanet ettiği ve etrafımızda cereyan eden olaylara bakıldığında değerini hergün daha fazla hissettiğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında bu alanlarda da başarıya ulaşmış olmanın gururunu yaşamayı hedefliyoruz.”

Ödül töreninde ayrıca, BAU ailesine bu yıl katılan 35 akademisyene cüppe takdimi, akademik unvanında yükselme olan 49 akademisyene atkı ve belge takdimi, üniversitede 10’uncu yılını dolduran 23 akademisyene ve 15’inci yılını dolduran 15 akademisyene teşekkür ve plaketleri verildi.