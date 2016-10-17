Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) Kurucu üyesi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Seda Vatansever, Celal Bayar Üniversitesi tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Bilimsel Yayın Performans ödüllerinde 1.’lik ödülüne layık görüldü.

Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında Üniversitenin Bilimsel Ödül-Teşvik Yönergesi kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Prof. Dr. Seda Vatansever, 2015 yılı Sağlık Bilimleri alanında birincilik ödülünün sahibi oldu. Bilimsel ödül 2015 yılı içinde yapılan yayınlar, yayınlara yapılan atıflar, bitirilen projeler ve kitap editörlüğünü içeriyor. Prof. Dr. Vatansever ayrıca, kök hücre ve klinik kullanımı, kanser mekanizmaları, hücre ölümü ve analizleri, farklı tekniklerin histolojik kullanımları, infertilite ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü. Prof. Dr. Vatansever, 2010-2016 yılları arasında her yıl, “Yıllık Performans Ödülü”, 2014 yılında “Bilim Ödülü” ve 2014 yılında “Atıf Ödül”lerinin de sahibi.



Üniversitede görev yapan öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerin akademik performanslarını artırmak ve bilimsel çalışmalara özendirmek amacıyla hazırlanan "Bilimsel Ödül-Teşvik Yönergesi" ödülleri, Celal Bayar Üniversitesi 2016- 2017 Eğitim Öğretim Akademik Yılı açılış töreninde verildi.

