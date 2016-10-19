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Bilinçli olmak menopoz dönemini kolaylaştırır

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Menopoz Topluluğu (IMS) tarafından tüm dünyadaki kadınların menopoz ve menopoz sonrası ile ilgili sağlık sorunları açısından bilinçlendirilmesi amacıyla ‘Dünya Menopoz Günü’ olarak kabul edilen 18 Ekim günü nedeniyle Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektör Yardımcısı ve Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı önemli açıklamalarda bulundu.

Bilinçli olmak menopoz dönemini kolaylaştırır

19 Ekim 2016 10:14

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zeki, menopozun çağın bir hastalığı değil, kadınların belli bir yaşa geldikten sonra bazı hormonlarının azalmasıyla birlikte adet kanamalarının kesilmesi ve bunun vücuda olan olumsuz etkileri nedeniyle ortaya çıkan yaşamın bir biçimi olduğunu belirterek, kadınların menopozla ilgili bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Kadınlık hormonlarının azalmasıyla, yaygın olarak terleme, ateş basması, uykusuzluk, erken tepki koyma gibi yan etkilerin oluşmaya başladığına değinen Avcı, bunların gerek medikal gerekse diğer yönetmelerle tedavilerinin mümkün olduğunu belirtti. Menopoz döneminin kadınlar için yaşamlarının herhangi bir dönemi olduğu ve bu döneme uyum sağlamak, yaşam biçimini ona göre devam ettirmek konularında bilincin geliştirilerek, bu dönemin korkulu rüya olmaktan çıkarılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Kadınların hayatındaki en önemli dönemlerin başında gelen menopoza dikkat çekmek ve ülkemizdeki kadınların menopoz ve ilişkili sağlık sorunları açısından bilgilendirilmeleri amacıyla açıklamalarda bulunan Avcı, menopoz döneminin kadınların hayatında doğal bir değişim dönemi olduğunu ve bu döneme hazırlıklı ve bilinçli girecek kadınların sağlıklı bir menopoz süreci geçirebileceğine dikkat çekti.

Kadınlarımızın menopozla baş edebilmeyi öğrenmek amacıyla tıbbi destek almaları gerekliliğinin önemine değinirken, ‘’Bilinç ile hareket eden kadın, menopozu huzur ile karşılar. Bu konularda çekinmeden konuşabilmeleri, bunu yaşam biçimi olarak kabullenmek ve ona göre hayatın en güzel dönemini yaşamak, kadınlarımız için en doğrusudur’’ diyerek, en iyi şekilde yaşamlarını geçirmeleri temennilerini iletti.

Etiketler: Dünya Menopoz Günü, Girne Amerikan Üniversitesi, menopoz, menopoz sorunları, Uluslararası Menopoz Topluluğu


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