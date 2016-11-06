Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde aldığı cep telefonunu kısa bir süre sonra arızalanması nedeniyle yetkili servise gönderen Zekeriya Karabulut, yetkili servisin ‘kullanıcı hatası’ diyerek 210 TL ücret talep etmesi üzerine Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Yaptığı başvurunun yaklaşık 10 aylık bir sürecin ardından lehine sonuçlanmasıyla telefonun fatura bedeli olan 696 TL'yi firmadan geri alan Zekeriya Karabulut, tüketicilerin haklarını sonuna kadar araması çağrısında bulundu.

Kendisine ayıplı bir cep telefonu satıldığı gerekçesiyle Şehzadeler Kaymakamlığı İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunan Zekeriya Karabulut tüketicilerin haklarının yasalarla koruma altına alındığını söyledi.

"‘Kullanıcı hatası’ diyerek para talep ettiler"

Üç çocuk babası 42 yaşındaki Zekeriya Karabulut bilinçli bir tüketici olarak hakkını sonuna kadar aradığını belirterek, "21 Eylül 2015 tarihinde satın aldığım cep telefonunu kısa bir süre kullandıktan sonra arıza yaptı. Ürünü yetkili servise gönderdim ancak yetkili servis tarafından ‘kullanıcı hatası’ olduğu gerekçesi ile benden 210 TL ücret talep edildi. Telefonu tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara uygun olarak kullandığım halde servis tarafından onarım ücreti talep edilmesi üzerine; fatura bedeli olan 696 Türk Lirası ücretin iade edilmesi talebi ile Şehzadeler Kaymakamlığı İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulundum. Heyet tarafından yapılan incelemeler sonrasında 22 Temmuz 2016 tarihinde lehime bir Hakem Heyeti Kararı çıktı. Üstelik firma, on beş günlük yasal sürede itiraz etmediği için ürünün fatura bedelini geri alma hakkım kesinleşti. Akabinde 696 Türk Lirası ücretin iadesi firma tarafından gerçekleştirildi. Burada değinmek istediğim esas konu, iadesini aldığım parasal değerin azlığı ya da çokluğundan ziyade tüketici olarak haklarımızın yasa ile korunduğunun mesajını verip, yasalar çerçevesinde haklarımızı aramaya teşvik etmek." dedi.

"Toplum olarak yasal haklarımızı bilmiyoruz"

Tüketicilerin haklarının yasalarla koruma altına alındığını belirten Karabulut, "Toplum olarak yasal haklarımızı birçoğumuz bilmemekteyiz ya da bir kısmımız ayıplı mal alımlarında satıcıya ayıp olur düşüncesi ile hakkımızı aramamaktayız. Oysaki 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun biz tüketicilere birçok hak tanımıştır. Bilinçli tüketici olarak seçimlik haklarımızı ve bu haklarımızı hangi hallerde kullanabileceğimizi belirtmenin faydalı olacağını düşünmekteyim. Şöyle ki; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 11'inci maddesinde seçimlik haklarımız açıkça belirtilmiştir. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme ve imkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme gibi seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici seçimlik haklarını, malın ayıplı olması durumunda ilk altı ay içerisinde, malın garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması halinde, tamirinin mümkün olmadığının anlaşılması hallerinde ve tamiri için gereken azami sürenin aşılması durumunda kullanabilir." şeklinde konuştu.

Karabulut ayrıca tüketiciyi koruma adına çıkarılan kanundan dolayı kendilerine bu olanakları sağlayan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, Manisa Valiliği-Ticaret İl Müdürlüğü İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına, Şehzadeler Kaymakamlığı İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına teşekkür etti.

Sadık Cangel