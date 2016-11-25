Danışmanlığını Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Handan Ankaralı’nın yaptığı Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu tarafından, antibiyotik kullanımına dikkat çekmek amacıyla “Antibiyotikler” başlıklı seminer düzenlendi.

Antibiyotik farkındalık haftası dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde sunum yapan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, ülkemizde antibiyotik tüketiminin çok fazla olduğuna dikkat çekti. Antibiyotiklerin, geçmişten bugüne yaklaşık yüz yıldır kullanıldığını belirten Doç. Dr. Kaya, antibiyotik kullanılmasına karşı olmadıklarını, ancak kullanırken akılcı antibiyotik kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, “Gelişimi tamamlanan antibiyotiklerin piyasaya aynı anda sürülmemesi, belirli aralıklarla değiştirilerek kullanılması antibiyotiklerin işlevini devam ettirmesini sağlayacaktır. Aksi takdirde bu ilaçların yoğun kullanımına karşı mutasyona uğrayarak duyarsızlaşan ve gelişimini sürdüren zararlı bakteriyellerin, hastalık ve sonraki aşamalarda da ölüm yaymaya başlaması kaçınılmaz olacaktır” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın ilaç kullanımıyla ilgili aldığı kararların yerinde olduğunu belirten Doç. Dr. Ertuğrul Kaya, halkın da bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, hastaların reçetesiz ilaç kullanmamaları ve hekimlerin ilaç kullanımındaki tavsiyelerini dikkate almaları uyarısında bulundu.

Seminer, Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu Başkanı Esra Sümeyye Tümkar’ın Doç. Dr. Ertuğrul Kaya’ya teşekkür plaketi takdim etmesinin ardından son buldu.



Ali Yıldız

DÜZCE