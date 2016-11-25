Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bilirkişilik Kanunu ile ilgili yaptığı değerlendirmede, kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte bilirkilişik alanında yeni bir dönemin başladığına dikkat çekti. Bozdağ, "Tarafsız bir bilirkişi, objektif hareket eden, bilim ve fennin kurallarına uygun rapor hazırlayan, raporunu da süratli bir şekilde takdim eden bilirkişi, her şeyden önce, adalet terazisinin doğru tartmasına hayati derecede katkı sağlayacaktır ancak uygulamada, bilirkişilik müessesesinin hem uygulanış biçiminden hem bu alanda bir kurumsal yapının olmayışından hem de pek çok nedenden kaynaklı çok ciddi sorunlarla karşılaşıyorduk" dedi.

"Birisinin ak dediğine diğeri kara diyebiliyor"

Bozdağ, bilirkişililik kurumuna yönelik ciddi eleştiriler bulunduğunu hatırlatarak, "O kadar ilginç ki bütün verileri aynı olan bir dosyada uzmanlıkları da aynı olan 2 tane bilirkişinin birbirinden neredeyse yüzde 100 denecek derecede farklı raporlar verdiğine kamuoyunda çıkan haberlerden, yorumlardan şahit oluyoruz. Dosya aynı, veriler aynı, uzmanlık aynı; iki ayrı bilirkişiye gidiyor, birisinin 'ak' dediğine öbürü 'kara' diyebiliyor. Burada büyük bir sıkıntı var. Bunda bir standart yok, denetim de yok ve bunun üzerine etkin bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Kanunla birlikte eleştirilerin tamamına cevap olan ve bunları ortadan kaldıran pek çok yeniliği, pek çok kuralı beraberinde getirdik" dedi.

Bir yılda 3 bin 797 dosyaya rapor

Bakan Bozdağ, bilirkişilikle ilgili dosyalarda büyük bir tekel oluştuğuna dikkate çekerek "En fazla bilirkişilik için dosya gönderilen kişiye bir yıl içinde 3 bin 797 dosya gönderilmiş. Tatil yapmasa, uyumasa, her gün bir dosya çıkarsa 365 dosya yapar. 2’nci kişiye 3 bin 604 dosya; bir diğerine 2 bin 903 dosya; bir diğerine 2 bin 213 dosya gönderilmiş. Objektif bir sistem kuracağız. Hakimlerin kafasına göre beğendiklerini bilirkişi atadığı bir sistem değil, UYAP’ta olduğu gibi otomatik bir mekanizma burada kurulacak. O sistemde bütün bilirkişilerin uzmanlıklarını görecek, oradan basacak, oradan gelecek. Objektif, somut olacak ve kotalar da konacak. Böylelikle, bir kişinin bakamayacağı sayıda dosyayla muhatap olmasının da önüne geçilecektir. Son derece önemli bir adımı burada atmış olacağız" diye konuştu.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Bilirkişilik Kanunu ile getirilen önemli düzenlemeler şunlar:

Hukuki konularda Bilirkişiye başvurulamayacak. Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirecek. Bilirkişi, raporunda uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamayacak ve hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamayacak. Başka uzmanlığı olmayan hukukçular bilirkişi olamayacak. Genel bilgi, tecrübeyle veya hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacak. Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemeyecek. Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacak.

Cezalar artıyor

Aynı konuda bir kez rapor alınması esas olacak. Ancak teknik eksiklik veya belirsizliğin giderilmesi için ek rapor istenebilecek. Gerçeğe aykırı bilirkişilik yapanlara öngörülen 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, 3 yıldan 7 yıla çıkarılacak. Adalet Bakanlığı bünyesinde Bilirkişilik Danışma Kurulu kurulacak. Kurulun Başkanı Adalet Bakanlığı Müsteşarı olacak. Bilirkişilik hizmetlerinin etkin, düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilirkişilik Daire Başkanlığı kurulacak. Kanunla Adli Tıp Kurumu yeniden yapılandırılırken, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu yerine Adli Tıp Üst Kurulları kurulacak. Genel Kurulun yerine üç ayrı üst kurul kurulmak suretiyle, sistemin hızlı çalışması ve dosyaların mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanıyor.

