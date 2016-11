ABD ve Rusya arasında yaşanan dönemin soğuk savaşı çağımızda yerini siber savaşlara bıraktı. Siber savaşlara Çin ve Hindistan gibi bilişim sektöründe belli bir aşama kaydetmiş ülkelerin de katılmasıyla birlikte ülkelerin birbirlerine yaptığı saldırıların şiddeti de armaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Çin tarafından ABD’ye yapılan saldırıda ABD'nin 7 milyar dolar zarara uğratılması tüm ülkelerde endişeye neden oldu. İngiltere ise siber savaşlar için şimdiden önlemini almaya başladı. The Times gazetesinde yer alan habere göre İngiltere 50 elit beyinden oluşan siber savunma timi oluşturacak.

“Dünyanın en güçlü web sayfası bile siber saldırıya dayanamaz”

Son zamanlarda saldırıların artan ve giderek durumun daha da ciddi hale geldiği siber savaşları değerlendiren bilişim uzmanları ise internet kullanıcılarına uyarılarda bulundu. Siber saldırılarda ülkelerin birbirlerinin potansiyelini bozarak birbirlerine gözdağı verilmesinin amaçlandığını söyleyen Hedza Ajans Genel Müdürü Bilişim Uzmanı Hamza Taşer, İHA'ya yaptığı açıklamada “Siber saldırılarda asıl amaç ülkelerin belli bir potansiyelinin bozulması, bir nevi saldıran ülkeye teknolojik olarak saldırılan ülkeye gözdağı vermesi. Sistemini, web sayfasını etkisiz hale getirmesi ağır hasar vermesi ya da erişimi zorlaştırmasının bütünüdür. Bu tip saldırıları zaman zaman ülkemizde de görüyoruz. Bankalarımızın, devlet kurumlarımızın, bir çok özel kuruluşun web sayfası ve sisteminde zaman zaman donmalar kesilmeler yayın akışında problemler yaşanabiliyor. Bu tip durumlarda şöyle bir bilgi vardı: Dünyanın en güçlü web sayfası bile olsanız çok güçlü bir saldırı karşısında yayınınızı durdurmanız gerekebilir. İsim yapmış dünyaca ünlü web sayfaları çok güçlü bir saldırıda yayınını kesebilirler” dedi.

“Rusya ne kadar siber saldırıya açıksa Türkiye de o kadar açıktır”

Türkiye’de kullanılan sistemlerin ABD ve Rusya gibi gelişmiş ülkelerde kullanılan sistemlerden geri kalmadığını söyleyen Taşer, “Ülkemizde altyapı olarak, teknoloji olarak gerçekten yeni nesil makineler kullanılmakta. Bu kullandığımız makineler Amerika, Rusya ve diğer ülkelerdeki makinelerle birebir eş değer olduğu için bir Rusya ne kadar siber saldırıya açıksa bir Türkiye de o kadar siber saldırıya açıktır. Aradaki olan savaşlardan sadece devlet kurumları, bankalar, özel kurumlar, havayolları etkilenmez, hatta aksine internet bağlantısı olan bütün elektronik cihazlar etkilenebilir” diye konuştu.

“Dünyadaki bütün sistemler hacklenebilir”

Türkiye’nin pek çok konuda olduğu gibi siber saldırılar konusunda da kendisini geliştirdiğini belirten Taşer, siber saldırılar sırasında ilk yapılması gerekenleri anlattı. Taşer, “Olası bir saldırı durumunda hemen müdahale çok önemlidir. Saldırının kaynak olan ülkesi tespit edilip blok IP adresleri BAN’lanarak müdahale edilebilir. Zaten kullanılan anamakineler, dadacenterdaki sunucularda filtreleme çok aktif çalıştığı için dünyadaki bir çok ülke kadar korunma altındayız. Bu demek değildir ki ‘Hiçbir zaman hacklenmeyecek miyiz?’ Evet, altyapımız kuvvetli ama ‘hacklenmeyiz’ gibi bir kaygı olmasın. Dünyadaki bütün sistemler hacklenebilir. Bütün ülkeler hacklenebilir” dedi.

“Sistem üstünde sistem bırakmayız”

Türkiye’de dünyada isim yapmış hacker ve bilişim uzmanlarının bulunduğunu kaydeden Taşer, Türk hacker gruplarının herhangi bir ülkeye yapacakları etkin bir saldırıda ciddi hasarlar verebileceğini vurguladı. Taşer şöyle konuştu: “Birçok ülkenin altyapısını incelediğimizde ülkemizdeki sistemle birebir aynı cihazları, en kötü bir kalem altını kullandığımızdan dolayı arada çok ciddi uçurum farklar görülmemektedir. Amerika’yla olası bir siber savaşta, ülkemizdeki bazı bankaların erişimi geçtiğimiz aylarda olduğu gibi, ya da başka bir ülkenin ülkemize yaptığı siber saldırıda bankalarımızın kurumlarımızın birçok sistemimizin etkilendiği gibi bunun üstesinden gelebilecek donanıma ve bilgiye de sahibiz. Ayrıca Türkiye’de dünyaca ünlü bilişim uzmanları ve hacker grupları da mevcuttur. Bu tip durumda Türkiye misliyle karşılık verebilecek duruma sahiptir. Türkiye’deki hacker grupları gerçekten isim yapmış hacker gruplarıdır. Bu gruplar eğer ki belli bir ülkeyi kafaya takarsa sistem üzerinde sistem bırakmayacağına bilişim uzmanları olarak eminiz.”

“FETÖ’nün siber saldırıya gücü yetmez”

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bazı haber kaynaklarında FETÖ’nün siber saldırı yaparak ikinci bir dalga girişiminde bulunacağı haberlerini de değerlendiren Bilişim Uzmanı Hamza Taşer, siber saldırıların büyük gruplar halinde yapıldığına dikkat çekerek FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin böylesine etkin bir siber saldırı yapabilecek donanıma sahip olmadığını söyledi. Dünyada büyük işler yapabilecek 8 hacker grubunun ABD, Rusya, Hindistan ve Çin’de bulunduğunu belirten Taşer, “Dünyada büyük işleri yapabilecek 7 ya da 8 tane hacker grubu var. Rusya’da, Amerika’da, Hindistan’da ve Çin’de gibi büyük gruplar var. Bu grupların dışarısında FETÖ, PKK terör örgütü gibi diğer terör örgütleri böyle bir siber saldırıya yetebilecek güçte değiller. Amerika’daki bir hacker grubu Türkiye’deki bir sunucuya, devlet bankalarına herhangi bir kuruluşa müdahale etmeye çalışırken tek başına ya da gruplar halinde saldırmanın ziyadesinde kitleyle hareket ederler. Milyonlarca makineden saldırabilirler. Bir terör örgütünün böyle bir gücü bulunmuyor. Bunu yapabilecek donanıma sahip olduklarını bilişim uzmanı olarak düşünmüyorum” diye konuştu.

Türkiye’de her zaman için siber saldırı riskinin bulunduğunu belirten Taşer, “Ülkemizi bekleyen bir risk her zaman var. Belli başlı zamanlarda da yaşıyoruz. Bu risk her zaman devam edecek. Siber saldırı şekil değiştiren bir saldırı türüdür. Her zaman aynı şekilde saldırmazlar. Her zaman sistemlerini geliştirerek saldırırlar. Ülkemizde zaman zaman bu tip durumlar da yaşanacaktır. Bu tip durumlarda mücadele edebileceğimiz altyapıya sahibiz. Bu tarz durumlar olduğunda en fazla bizi birkaç saat sekteye uğratabilirler. Duraksatabilirler. Bunlar normal bir durumdur. Dünyanın en güçlü sistemine sahip olan ülkelerde de aynı durum onlar için de geçerli olacaktır. Siber savunma bir askeri savunmaya benzemez. Şekil değiştiren yüzlerle saldırabilir. Teknolojiyi yakından takip etmekle bunun üstesinden geliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bilgisayarınız başkasının silahı olabilir” uyarısı

Bilişim Uzmanı Taşer, özellikle bilgisayar kullanıcılarına da bir takım uyarılarda bulundu. Bilgisayara kurulan yazılımlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Taşer, “Birçok yazılımı bilgisayarınıza kurduğunuzda sizin istemediğiniz zamanlar bir başkası bilgisayarınızı kullanabilir. Sizin bilgisayarınızdan saldırıyı yönetebilirler. Bazı özel firmalar var. Bilgisayarınıza bir eklenti kuruyorsunuz. Belli başlı aylarda size belli bir miktarda para verdiğini söylüyor. Ama bilgisayarınızda ne işlem yapıldığını açık açık anlatmıyorlar. Bilgisayarınıza bilmediğiniz programı indirmeyin. Bilgisayarınıza bilmediğiniz sitelerden gelen eklentileri kabul etmeyin. Çünkü bu sadece sizi tehlikeye sokmaz. Aynı zamanda çevrenizi, hatta bulunduğunuz bölgeyi tehlikeye atabilecek bir sorun haline gelebilir. Bunlara dikkat etmekte yarar var” dedi.

Aykut Yeniçağ - Halil Karahan