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Bilişim Zirvesi 22 Kasım'da açılıyor

İş, siyaset, akademi ve yatırım dünyasını bilişim sektörü profesyonelleriyle buluşturacak Bilişim Zirvesi'16 (ICT Summit) 22 Kasım'da başlayacak.

Bilişim Zirvesi 22 Kasımda açılıyor

17 Kasım 2016 16:34

'Dijital Evrim ile Endüstri 4.0' ana teması ve 'No way out! (Kaçış yok)' sloganıyla düzenlenen, iş, siyaset, akademi ve yatırım dünyasını bilişim sektörü profesyonelleriyle buluşturacak Bilişim Zirvesi'16 (ICT Summit) 22 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi’nde başlayacak.

Etkinliğin katılacaklar arasında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal Bölgeler Politikalar Başkanı Kayhan Özüm, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bosch & Siemens Global Dijital Dönüşüm Başkanı Mario Pieper, Thougtworks, Dijital ve BT Yönetim Danışmanı & Agile IT Organization Design Kitabı Yazarı Sriram Narayan ve Robert Bosch Engineering & Business Solutions, Başkan Yardımcısı ve İşletme Birimi Başkanı Gaur Dattatreya yer alacaklar. Etkinliğin açılış konuşmasını da BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe'nin yapacağı bildirildi. 


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