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Billur Yazgan: 'Ercan Yazgan babam değildir'

Bugün hayatını kaybeden usta sanatçı Ercan Yazgan'ın kızı olarak bilinen Billur Yazgan'dan bir açıklama geldi. Billur Yazgan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Basında benim Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor, Ercan Yazgan babam değildir" ifadelerini kullandı.

Billur Yazgan: Ercan Yazgan babam değildir

09 Mart 2018 19:00

Billur Yazgan'ın bugün vefat eden usta sanatçı Ercan Yazgan'ın kızı olduğu biliniyordu. Konuya dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Billur Yazgan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Bugün çok değerli ve hepimizin çok sevdiği bir sanatçı olan Ercan Yazgan'ı kaybettik. Herkes gibi ben de çok severdim ve çok üzüldüm. Hepimizin başı sağolsun yalnız basında benim Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor. Ama bu durum sadece zamanında verdiğim bir röportajda soyadı benzerliğinden faydalanarak tamamen yalan haber yapan kendini bilmez bir gazeteciden kaynaklanmaktadır. Ercan Yazgan babam değildir! Allah rahmet eylesin gerçek çocuklarına, ailesine ve sevenlerine sabır versin.

 

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