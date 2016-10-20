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Bilmediğiniz vergi borcunuz olabilir

Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Adnan Ertürk, “Haberinizin olmadığı trafik, askerlik parası, nüfus cezası, seçim cezaları gibi borçlarınız olabilir. Bunları gib.gov.tr’den ya da mobil uygulamadan sorgulatın” dedi.

Bilmediğiniz vergi borcunuz olabilir

20 Ekim 2016 10:31

Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Adnan Ertürk, vatandaşlara vergi borcu uyarısında bulundu. Ertürk, vatandaşların farkında olmadan vergi borçlusu olabileceğini belirterek, “Haberinizin olmadığı trafik, askerlik parası, nüfus cezası, seçim cezaları gibi borçlarınız olabilir. Bunları gib.gov.tr’den ya da mobil uygulamadan sorgulatın. Vatandaş genellikle bu tür cezaların farkında olmuyor” dedi. Ertürk, vatandaşın, aklına geldikçe ceza sorgulaması yapmasını önerdi. Ertürk, vergi yapılandırması ile güzel fırsatlar sunduklarını belirterek, vatandaşların kaçırmamasını istedi.

‘SÜRE 31 EKİM’DE SONA ERECEK’
Gelir İdaresi Başkanı Ertürk, bir grup gazeteciye vergi yapılandırmasına yönelik değerlendirmede bulundu. Ertürk, 31 Ekim’de vergi borçları için yapılandırma süresinin dolacağını belirterek, “Süre uzatımı olmayacakmış gibi vatandaş hassas olsun” ifadesini kullandı. Bu yapılandırmada, korkutma ya da zoraki yönlendirme gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Ertürk, “Mükellefler, vatandaşlar gönül rızası ile katılmalı, başvurmalı. Onlara şunu diyemeyiz: ‘İdare kapasitesi gelişti, çok daha etkili şekilde vergi ziyanına sebep olacak iş ve işlemleri takip ediyoruz, kanunla kendinizi koruma altına alın’. Vatandaş kararı kendisi versin. Güzel fırsatlar var kanunda. Kaçırmayın” dedi.

‘VARLIK BARIŞI İÇİN KAMPANYA DÜZENLENECEK’
Ertürk, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik cezası borçlarında yüksek sayıda başvuru aldıklarını söyledi. Ertürk, vergi borçlarına yönelik sürecin ardından da kasım-aralık döneminde Varlık Barışı’nın tanıtımı için yoğun bir kampanya yürüteceklerini, son başvuru tarihinin 31 Aralık olduğunu ifade etti. Ertürk, peşin ödemenin de avantajlı olacağına dikkat çekerek, “Bu avantajın iyi değerlendirilmesini sayın mükelleflerimizden ve vatandaşlarımızdan şiddetle bekliyoruz. Onları kanundan peşin ödeme hükümlerinden yararlanmaya davet ediyoruz” dedi.

341.1 MİLYAR TL'LİK VERGİ TAHSİLATINDAN VAZGEÇİLECEK
Devlet, gelecek 3 yıllık dönemde toplam 343.1 milyar liralık vergiden, istisna, muafiyet ve indirim yoluyla vazgeçecek. Maliye Bakanlığı’nın Vergi Harcamaları Raporu’na göre çeşitli kanunlarda yer alan vergi indirimi, istisna ve muafiyetler nedeniyle bu yıl 90 milyar 660 milyon liralık vergi tahsil edilmeyecek. Devlet 2018 yılında 114 milyar 264 milyon liralık, 2019 yılında da 126 milyar 584 milyon liralık vergiden vazgeçecek. Bu şekilde gelecek 3 yıl, vergi indirimi istisnaları ve muafiyetler nedeniyle toplam 343 milyar 64 milyon liralık vergi tahsilatında bulunulmayacak. Vazgeçilen vergilerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranı ise 2017 ve 2018’de yüzde 4.25, 2019 yılında da yüzde 4.24 olacak.
Vergi borcu sorgulamanızı bu linkten yapabilirsiniz

Deniz Çiçek - Gazete Habertürk

Etiketler: Adnan Ertürk, vergi borcu


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