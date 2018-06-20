BİLSEM Bireysel Değerlendime Sonuçları Sorgulama! MEB BİLSEM sonuç sorgulama | BİLSEM sonuçları

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları sorgulama... BİLSEM Sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce öğrenci internet üzerinden bilsem sınav sonuçları meb gibi aramalar yapıyor.Bilsem sınav sonuçlarına ait bilgiler ise bu haberimizde kapsamlı bir şekilde yer alıyor... BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, öğrenciler veliler tarafından oldukça yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte bütün ayrıntılarıyla MEB BİLSEM sınav sonuçları ve kurumdan yapılan son dakika açıklamaları.

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİREYSEL DEĞERLENDİRME

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacak.

Grup tarama uygulamasında belirlenen ortalamayı geçerek yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek.

Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgileri 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecek.

Bugün açıklanması beklenen BİLSEM yerleştirme sınav sonuçları henüz belli olmadı. BİLSEM sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz bu sayfada yer alacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME İTİRAZI NASIL YAPILACAK

1.Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 21‐27 Haziran 2018 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

2. Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.

3. Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

4.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlarda öğrenci T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

5. Faksla ve e‐posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.