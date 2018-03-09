Bilsem sınav sonuçları ile ilgili flaş gelişme! MEB'den açıklama geldi!

2018 Bilsem grup tarama testi sonuçları ne zaman açıklanacak ? BİLSEM yani (Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumları sınavı için 2018 yılında gerçekleştirelen grup tarama testi sonuçlarının açıklanmasını bekliyorlardı. MEB'den ise konu ile alakalı son dakika açıklaması geldi...İşte bu haberimizde konu ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz...

MEB'DEN DUYURU GELDİ!

2017-2018 bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacaktır. Bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçlar 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacaktır..

Öğrenci seçim süreci nasıl işliyor?

2017-2018 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci 1, 2, 3, sınıfa devam eden ve sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrenciler için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı takvim doğrultusunda iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Birinci aşama; sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin grup tarama sınavına girmesi,İkinci aşama; grup tarama sınavı sonuçlarına göre belirlenen öğrencilerin yetenek alanlarına göre ( resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) bireysel değerlendirmeye alınması ile süreç tamamlanacaktır.

2018 BİLSEM grup tarama sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Sonuçlar açıklandığı andan itibaren MEB resmi internet sitesi üzerinden BİLSEM grup tarama sonuçlarına ulaşabilirsiniz. Sınava itirazınız bulunuyor ise de 12-16 Mart tarihleri arasında itiraz başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

BİLSEM grup tarama sonuçlarını görmek için tıklayınız

BİLSEM randevu bilgileri ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ise öğrencilere randevu bilgileri verilecek. Bilgiler ise 27 Mart tarihi itibariyle e-Okul üzerinden erişime açılacak.

2018 BİLSEM TAKVİMİ

12‐16 Mart 2018 Bilsem tablet grup tarama testlerine itiraz başvurularının yapılması.

27 Mart 2018 BİLSEM 2018 Bireysel değerlendirme randevu bilgilerinin e-okul sisteminden açıklanması.

02 Nisan - 08 Haziran 2018 tarihleri aralığında değerlendirme görüşmeleri

20 Haziran 2018 tarihinde Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçlarının e-okul sisteminden açıklanması

21‐27 Haziran 2018 Bilsem bireysel değerlendirmeye ilişkin itirazlar

16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Bilsem kayıtlarının yapılması.

MEB BİLSEM SONUÇ SORGULAMA İŞLEMİ

1. Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları, bireysel değerlendirmeler 08 Haziran 2018 tarihinde ülke genelinde tamamlandıktan sonra 20 Haziran 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

2. Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 16 Temmuz‐31 Ağustos 2018 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

BİLSEM nedir?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

Öğrenci seçim süreci nasıl işliyor?

2017-2018 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci 1, 2, 3, sınıfa devam eden ve sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrenciler için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı takvim doğrultusunda iki aşamada gerçekleştirilecektir.

Birinci aşama; sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilen öğrencilerin grup tarama sınavına girmesi,İkinci aşama; grup tarama sınavı sonuçlarına göre belirlenen öğrencilerin yetenek alanlarına göre ( resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) bireysel değerlendirmeye alınması ile süreç tamamlanacaktır.