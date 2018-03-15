BİLSEM sınav sonuçları tıkla öğren! MEB BİLSEM sonuç sorgulama

BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce öğrenci internet üzerinden bilsem sınav sonuçları meb gibi aramalar yapıyor.Bilsem sınav sonuçlarına ait bilgiler ise bu haberimizde yer alıyor... BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, öğrenciler veliler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte bütün ayrıntılarıyla MEB BİLSEM sınav sonuçları ve kurumdan yapılan son dakika açıklamaları.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

ÖĞRENCİLERE NASIL BİR EĞİTİM VERİLİR?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon), b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

BİLSEM SINAVI 6 OCAK'TA YAPILDI



BİLSEM sınavı grup tarama uygulamaları 6 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilmeye başlandı. On binlerce velinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan BİLSEM sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Ocak 4 Mart 2018 tarihleri arasında değerlendirilmeye tabi tutuldu. Sınava giren öğrenciler ise merakla sonuçları bekliyor. Siz de haberimizde yer alan linkten BİLSEM sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren bulabilir konu hakkında ayrıntıları takip edebilirsiniz.

MEB'DEN DUYURU GELDİ!

2017-2018 bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacaktır. Bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçlar 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacaktır..

BİLSEM SINAV SONUÇLARI



6 Ocak-4 Mart 2018 tarihleri arasında Türkiye çapında birçok merkezde gerçekleştirilen BİLSEM sınavları, 9 Mart tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden velilerin erişimine açılacak. 12-16 Mart tarihinde ise grup tarama sonuçlarına itiraz gerçekleşecek.

Yukarda yer alan linkten BİLSEM sınav sonuçlarına ve BİLSEM sınav hakkında duyurulara kolaylıkla ulaşabilirsiniz. MEB tarafından yayınlanacak olan sonuçlar MEB internet sitesi üzerinden de ulaşabilirsiniz.

BİLSEM ÖNEMLİ TARİHLERİ

06.01.2018

04.03.2018

Grup Tarama Uygulamalarının Yapılması

09.03.2018

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarının http://www.meb.gov.tr Adresinden İlan Edilmesi

12.03.2018

16.03.2018

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtiraz

19.03.2018

30.03.2018

Grup Tarama Uygulama Sonuçlarına İtirazların Değerlendirilmesi

14.03.2018

26.03.2018

Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Randevularının İl Tanılama Sınav Komisyonu Tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü Üzerinden Düzenlenmesi

27.03.2018

Bireysel Değerlendirmeye Alınacak Öğrencilerin e‐Okul Sistemi Üzerinden Giriş Belgelerinin Verilmesi

02.04.2018

08.06.2018

Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması 20.06.2018 Bireysel Değerlendirme Sonucunda “Bilim ve Sanat Merkezleri”ne Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin www.meb.gov.tr Adresinden Duyurulması

21.06.2018

27.06.2018

Bireysel Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz